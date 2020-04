%%%Fluggastzahlen brechen ein%%%

Besonders im März 2020 ein Bild mit Seltenheitswert: Gut gefüllte Flughäfen (Archivfoto)/ Foto: Fraport

Der Flugverkehr ist durch die Ausbreitung des Corona-Virus massiv beeinträchtigt. Für Flughafenbuchhändler bedeutet dies: Geringere Kundenfrequenz, stellenweise Schließungen der Geschäfte. Wie deutlich der Rückgang der Passagierzahlen schon im ersten Quartal 2020 ausfiel, verdeutlichen aktuelle Zahlen des Flughafenverbands ADV.



Demnach nutzten in den ersten drei Monaten dieses Jahren 37,55 Mio. Passagiere deutsche Flughäfen für die An- und Abreise – das sind 25,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Vor allem im März war der Rückgang drastisch: In diesem Monat sank das Passagieraufkommen gegenüber dem Vorjahr um 63 Prozent auf 7,08 Mio. Menschen. Laut ADV war das Passagieraufkommen damit so niedrig wie zuletzt vor 30 Jahren. Ende März habe die Zahl der Starts und Landungen im Flugverkehr nur noch fünf Prozent des Vorjahresniveaus erreicht. Dabei habe das Gros der Flüge das Rückholprogramm der Bundesregierung gebildet.



Das Passagieraufkommen im innerdeutschen Luftverkehr sank im ersten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr um 33,2 Prozent. Der Europaverkehr ging um 24,8 Prozent zurück, der Interkontinentalverkehr um 19,2 Prozent. Die Zahl gewerblicher Flugbewegungen sank um 18,2 Prozent.