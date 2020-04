%%%Presstalis hat Insolvenz angemeldet%%%

Der französische Nationalvertrieb Presstalis hat am Montag, 20. April 2020, beim Handelsgericht in Paris Insolvenz angemeldet. Dies berichten mehrere französische Medien, unter anderem die Fachpublikation Correspondance de la presse, übereinstimmend. Das Unternehmen sei angesichts rückläufiger Mengen und der Corona-Krise nicht mehr in der Lage, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, erklärte CEO Cédric Dugardin. Durch die Insolvenzanmeldung sollen nun die bereits seit längerem andauernden Verhandlungen über die Zukunft von Presstalis beschleunigt werden.



Derzeit verhandeln die Gesellschafter von Presstalis, die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, über eine Neuausrichtung, um das Unternehmen aus den roten Zahlen zu führen. Dabei gibt es zwei Szenarien, die über die künftige Struktur von Presstalis entscheiden sollen: Von den Zeitungsverlagen und von Presstalis selbst wird eine einheitliche Struktur bevorzugt, mit der Presstalis weiterhin Nationalvertrieb für Zeitungen wie auch Zeitschriften ist. Die Zeitschriftenverleger und der konkurrierende Nationalvertrieb MLP plädieren den Berichten zufolge für eine Lösung, mit der der Vertrieb von Zeitungen und Zeitschriften voneinander getrennt wird.



Die Insolvenzanmeldung soll zunächst keine Auswirkungen auf die Aktivitäten von Presstalis haben – der Dienstleister werde vorerst weiterhin Tageszeitungen und Zeitschriften an die Pressehändler liefern. Auch die Gehälter der rund 900 Mitarbeiter sollen für April 2020 gezahlt werden.



Vielmehr wolle man den verhandelnden Parteien die Dringlichkeit der Situation bewusst machen, erklärte Dugardin. Die Gesellschafter müssen abgesehen von der Restrukturierung auch über einen Finanzierungsplan für Presstalis entscheiden, um Verluste in Höhe von geschätzt 120 Mio. Euro zu vermeiden, die mit einer Insolvenz einhergehen würden. Dabei ist auch eine Finanzierungshilfe des französischen Staates im Gespräch.



Presstalis war 2017 erneut in die tiefroten Zahlen geraten, nachdem das Unternehmen bereits 2012 durch einen Restrukturierungsplan von Staat und Verlegern und auch unter Einbezug des Wettbewerbers MLP gerettet werden musste. 2018 wurde dann ein neuer Sanierungsplan beschlossen, an dem sich der französische Staat mit einem Darlehen von 90 Mio. Euro beteiligte. Im Zuge der neuerlichen Restrukturierung waren bereits 230 Arbeitsplätze abgebaut worden.