%%%Die neue Pricing-Strategie von DuMont Rheinland%%%

Birgit Rollesbroich, Geschäftsführerin Marketing und Vertrieb bei DuMont Rheinland, und Verlagsleiter Carsten Groß geben Einblicke in die Pricing-Strategie des Verlags/ Fotos: DuMont

Die DuMont Mediengruppe verfolgt mit ihren Abonnement-Zeitungen im Rheinland (Kölner Stadt-Anzeiger, Kölnische Rundschau) seit 2014 eine Hochpreisstrategie. Wie Verlagsleiter Carsten Groß und Birgit Rollesbroich, Geschäftsführerin Marketing und Vertrieb, erklären, liegt der monatliche Abonnementpreis der Titel sechs bis acht Euro über dem der Wettbewerber. Dennoch haben sich die Bestände in Einzelverkauf und Abonnement, Print wie E-Paper, über mehrere Jahre hinweg auf dem Niveau der Wettbewerber entwickelt.



Jedoch wurde 2017 aus Preisstudien und dem Verhalten der Kunden deutlich, dass diese Strategie – mit jährlich starken Preiserhöhungen – nicht beliebig durchsetzbar ist. Zu allererst wurde das in der Akquise von neuen Abonnenten sichtbar: Die Zugangsquoten sanken aufgrund der hohen Einstiegshürden ins Abonnement.



Segmentbasierte Einstiegspreise und lebenszyklische Preisanpassung

Um dem entgegenzuwirken, hat DuMont Rheinland das System der flexiblen Einstiegspreise entwickelt. Mit der Methode werden den Kunden an zahlreichen Punkten im Verkaufsprozess unterschiedliche Preise angeboten, um die Marktausschöpfung zu erhöhen. Dieses Vorgehen wird vor allem bei der Neukundenakquise im Zweit- oder Drittkontakt genutzt, so wie man es von anderen Abo-Modellen (beispielsweise bei Pay-TV oder Telefonanbietern) kennt. Auch beim Direktverkauf am Stand kommt das System zum Einsatz. Ebenso wird die Methode bei der Kündiger-Rückgewinnung in der 4. Welle der Ansprache eingesetzt. 2020 machten diese flexiblen Einstiegspreise laut Rollesbroich rund 20 bis 25 Prozent der Neukundengewinnung für die Print-Produkte aus.



Damit die Flexpreiskunden auch die Wertschöpfung steigern, durchlaufen sie einen lebenszyklischen Preisprozess, der unabhängig von der stichtagsbasierten Standardpreiserhöhung ist. Dabei finden Preiserhöhungen abhängig vom Einstiegspreis und Einstiegszeitpunkt statt, wobei ein Zyklus zwölf Monate dauert.





Segmentbasiertes Pricing und lebenszyklische Preisanpassung: Kunden bekommen gemäß eines Scoring einen Einstiegspreis und werden dann über zyklische Preiserhöhungen entwickelt/ Foto: DuMont

2018 wurde man sich im Verlag dann bewusst, dass auch die stichtagsbasierte Preiserhöhung für die Kernbestände an eine Grenze stößt. Um den Erfolg dieser Methode weiter abzusichern, entwickelte DuMont das Konzept der segmentbasierten Preiserhöhung. Hier werden Kunden auf Grundlage von Scorings mehreren Preisklassen zugeordnet. Dabei fließen Kriterien wie das Reklamationsverhalten, das Verhalten bei früheren Preiserhöhungen und die im Abonnement gewählten Produktkombinationen mit ein. Zum Stichtag der Preiserhöhung erhalten die Kunden dann segmentbasiert neue Preise. Durch dieses Vorgehen wird die Preiselastizität der einzelnen Kunden besser ausgeschöpft und die Bestandshaltbarkeit verbessert, berichtet Rollesbroich. So konnte die Kündigerquote im Gesamtbestand in einzelnen Segmenten von 1,6 Prozent auf 1,0 Prozent gesenkt werden.



Debatte um Neuregelung der IVW-Auflagenmeldung

Dennoch sieht Groß in diesem Vorgehen einen Nachteil – und der liegt bei der Meldung der Auflage an die IVW. Die Zählung der IVW für Abonnementauflage basiert auf einer Kopplung an den Preis. Das oben beschriebene Vorgehen führt dazu, dass immer größere Bestände des Kölner Stadt-Anzeigers und der Kölnischen Rundschau nicht mehr in der Abo-Auflage der IVW gezählt werden, sondern im sonstigen Verkauf gemeldet werden müssen. Für DuMont Rheinland sind das aktuell rund 7.000 Print-Abonnements. Und das Segment wachse dynamisch mit bisher rund 50 Prozent Wachstumsquote in 2020.



Laut Groß steht die Maximierung der Kundenbestände und die bessere Aussteuerung von Angebot- und Nachfrage im Mittelpunkt der Strategie von DuMont Rheinland. Deshalb will man eine Neuregelung der Auflagenmeldung der IVW anregen, mit dem Ziel, dass die IVW-Zahlen auch in Zukunft eine belastbare Währung für die Branche darstellen. Möglich wäre eine Aufteilung des Sonstigen Verkaufs in unterschiedliche Kategorien, sogar bis hin zur Abschaffung der Trennung von Abonnement und Sonstigem Verkauf und einer Bewertung anhand der Erlöskraft.