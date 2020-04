%%%Baden-Württemberg erlaubt Zeitschriften bei Friseuren%%%

Es herrscht Unklarheit darüber, wo Zeitschriften in Friseur-Betrieben ab 4. Mai ausgelegt werden dürfen, und wo nicht. Das Land Baden-Württemberg hat die Auslage erlaubt/ Foto: Tan Wei Ming - Fotolia

In den vergangenen Tagen hat eine Debatte über die Auslage von Zeitschriften in Friseur-Betrieben für Unruhe in der Branche gesorgt. Die BGW Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtpflege hatte in ihrem am 22. April 2020 veröffentlichten „Arbeitsschutzstandard für das Friseurhandwerk“ festgehalten, dass Zeitschriften zunächst nicht bereitgestellt werden dürfen, wenn Friseure am 4. Mai wieder öffnen. Auf Seiten des Verbands Deutscher Lesezirkel, bei Verlagen und beim Verband Deutscher Zeitschriftenverleger hatte diese Regelung für Unverständnis gesorgt (DNV Online berichtete).



Nun haben das Wirtschaftsministerium und das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg eine gemeinsame Richtlinie zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen in Friseurbetrieben veröffentlicht. In dieser ist die Auslage von Zeitschriften nicht ausdrücklich thematisiert. Ein Sprecher des Sozialministeriums erklärte gegenüber DNV, dass das Land Baden-Württemberg das Bereitstellen von Zeitschriften in Friseur-Betrieben mit deren Wiedereröffnung ab 4. Mai nicht verbietet.