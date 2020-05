%%%Axel Springer verkauft seinen iKiosk%%%

Der Berliner Medien-Konzern Axel Springer SE hat sich komplett von seiner Unit iKiosk getrennt und die Digital-Plattform zum 1. Mai 2020 an die Schweizer Fachinformationen oHG mit Sitz in München verkauft. Alle iKiosk-Kunden sind per Mail über den Verkauf von iKiosk informiert worden, denn die iKiosk-Kunden müssen der Übergabe ihrer Daten zustimmen.

Seit Ende 2016 gibt es eine enge Kooperation zwischen iKiosk und den Schweizer Fachinformationen. Seinerzeit verfolgten die Schweizer Fachinformationen das Ziel, über iKiosk eine Lösung zur Bestellung und Ausspielung von digitalen Zeitschriften und Zeitungen für seine Kundschaft zu etablieren. Für Axel Springer eröffnete sich die Chance, über den Partner Schweizer Fachinformationen das B2B-Segment zu erschließen.

Mit der Trennung vom iKiosk setzt die Axel Springer SE die mit dem Einstieg des Investors KKR begonnene Fokussierung auf das Kern-Business weiter fort.

Hinter dem Verbund Schweizer Fachinformationen oHG stehen folgende Firmen:

Boysen & Mauke oHG

Goethe + Schweitzer GmbH

Hoser & Mende KG

Kamloth & Schweitzer oHG

Kerst & Schweitzer oHG

Schweitzer Sortiment oHG (Berlin)

Schweitzer Sortiment oHG (München)

Ael Springer hat den iKiosk im Frühjahr 2010 gelauncht und von einer Plattform zum Verkauf der eigenen Zeitungen und Zeitschriften schnell zu einer Plattform erweitert, über die auch andere Verlage ihre Titel verkaufen können. Zum Zeitpunkt des Verkauf an die Schweizer Fachinformation bieten über 200 Verlage mehr als 1.000 Titel via iKiosk zum Verlauf an.