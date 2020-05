%%%Zeitschriften-Auslage bei Friseur-Salons erlaubt - BGW zieht Corona-Verbot zurück%%%

Wenn am Montag, dem 4. Mai 2020, deutschlandweit die Friseur-Salon wieder geöffnet werden, dann dürfen deren Kunden auch wieder in den ausgelegten Zeitschriften blättern. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) mit Sitz in Hamburg hat das zunächst ausgesprochene Verbot der Zeitschriften-Auslage wieder einkassiert.

In der BGW-Info vom 30. April 2020 heißt es unter Punkt 5 "Besondere Infektionsschutz-Maßnahmen für Friseur-Salons":

"Es sind zum Schutz von Kundschaft und Beschäftigten notwendige Hygiene-Auflagen strikt einzuhalten. Auch Zeitschriften sollen nur unter Hygiene-Auflagen zur Verfügung gestellt werden."

Damit ist es Friseur-Salons gleich mit der Wieder-Eröffnung erlaubt, den Kunden die gewohnten Zeitschriften anzubieten.