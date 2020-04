%%%Arne Löffel ist Gesamtverlagsleiter Agrarmedien der dfv Mediengruppe%%%

Die dfv Mediengruppe, Fachmedienhaus aus Frankfurt am Main, hat Arne Löffel, 44, zum 1. April 2020 zum Gesamtverlagsleiter Agrarmedien ernannt. In dieser Funktion ist er für die Steuerung der redaktionellen Prozesse sowie die personelle Führung der Redaktion und des Verlagsbereichs zuständig. Den Bereich Agrarmedien beim dfv bilden die Agrarzeitung mit dem Internetangebot Agrarzeitung.de, das Feed Magazine/Kraftfutter sowie das German Journal of Agricultural Economics.



Löffel ist seit Mai 2018 bei der dfv Mediengruppe, unter anderem als Chef vom Dienst für die Agrar- und Fleischmedien. Künftig berichtet er an Sönke Reimers, der zusammen mit Peter Esser Sprecher der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe ist. Vor seiner Zeit in dem Fachmedienhaus war Löffel für den Vermarkter RheinMainMedia tätig, arbeitete als Redakteur bei der Frankfurter Rundschau (FR) und als Geschäftsführer für eine Tochtergesellschaft der FR, die Mediendepot Frankfurt GmbH.