%%%Bauer erweitert Berater-Gremium für KMU-Dienstleistungen%%%

Ab sofort unterstützt Perry Evans als Berater den Geschäftsbereich SME Services der Bauer Media Group, Hamburg. Die im Sommer 2019 gegründete Unit bietet Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an.

Perry ist Mitglied eines dreiköpfigen externen Berater-Gremiums, das den Bauer-Vorstand und die Führung des der SME Services in strategischen und operativen Fragen berät. Dort verantwortet Evans künftig den Technologie-Bereich und digitale Produktstrategien für KMU liegen. Neben ihm besteht das Gremium aus Sabine Eckhardt und Bettina Hein.

Zuletzt war Perry Chief Product Officer (CPO) und President von Thrive Hive, einem Anbieter von KMU-Marketinglösungen.

Erst in der vergangenen Woche gab Bauer einen Führungswechsel bei seiner Publishing Business Unit in Deutschland bekannt. Nach gut einem Jahr schied Sven Dams, bisheriger CEO des Bereichs und Co-Präsident der globalen Publishing-Aktivitäten, freiwillig aus. An seine Stelle trat Ingo Klinge, Mitglied des German Publishing Board von Bauer, und u. a. Darms bisheriger Stellvertreter.