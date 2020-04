%%%Fachmedienhaus Thieme komplettiert Geschäftsführung%%%

Dr. Nino Ostertag, 40, ist neues Mitglied in der Geschäftsführung der Thieme Gruppe, einem auf Medizin und Gesundheit spezialisierten Fachmedienhaus aus Stuttgart. Ostertag übernimmt die Doppelrolle des Chief Financial und Chief Operating Officer (CFO/COO). Er verantwortet die Bereiche Finance, IT, Human Resources, Production Management sowie weitere betriebliche Funktionen.



Mit Ostertag ist die vierköpfige Geschäftsführung der Thieme Gruppe komplettiert. Dieser gehören des Weiteren an: Verleger Dr. h.c. Albrecht Hauff sowie die Geschäftsfüherer Dr. Udo Schiller (Products & Solutions) und Katrin Siems (Marketing & Sales).



Ostertag kommt von der STA Travel Group, einem Reiseveranstalter mit Hauptsitz in London. Dort war er als CFO tätig. Zuvor war er Mitglied der Geschäftsführung bei T-Systems Schweiz, einem Dienstleister im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren die Management- und Technologieberatung Detecon sowie die For-Med GmbH, einer Beratungsfirma im Gesundheitsbereich.