%%%Vandenhoeck & Ruprecht Verlage stellt Marketing-Bereich neu auf%%%

Die 1735 in Göttingen gegründete Vandenhoeck & Ruprecht Verlagsgruppe hat seinen Marketing-Bereich personell neu aufgestellt. die beiden Eigen-Gewächse Annika Ruppert, 37, und Moritz Reissing, 30, bilden ab Mai 2020 die neue Marketing-Doppelspitze.

Annika Ruppert übernimmt die Gesamtleitung 'Verkauf und Vertrieb' - sie folgt auf die Geschäftsführerin Carola Müller, die aufgrund der schweren Krankheit von Sophie Hoffmanns den Verkauf interimistisch leitete.

Moritz Reissing übernimmt die Gesamtleitung 'Public Relations und Werbung'. Er folgt auf Waltraut Moritz, die sich künftig auf die Verlagsleitung von Böhlau Wien konzentrieren wird.

"Die Doppelspitze ist für uns folgerichtig. Im vergangenen Jahr haben wir in Vertrieb und Werbung maßgeblich in digitale Kanäle investiert und sowohl das Endkundengeschäft im E-Commerce als auch das institutionelle Geschäft mit unserer eLibrary ausgebaut. Mit Annika Ruppert und Moritz Reissing geben wir zwei jungen Führungskräften die Möglichkeit, unsere Marktaktivitäten auch im Verkauf und in der Öffentlichkeitsarbeit noch stärker an die sich wandelnden Nutzungs- und Marktbedingungen anzupassen", erklärt Carola Müller, Geschäftsführerin Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, die strategische und organisatorische Neuausrichtung.

Vandenhoeck & Ruprecht ist seit Gründung der Universität Göttingen als wissenschaftlicher Verlag aktiv und bietet ein Programm von über 6.000 Titeln sowie zahlreiche wissenschaftliche Fachzeitschriften an.