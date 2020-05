%%%ProSiebenSat.1-Manager wird CFO bei der Cornelsen-Gruppe%%%

Anfang Mai 2020 ist Dennis Zentgraf als Chief Financial Officer in die Geschäftsführung der Cornelsen Gruppe mit Hauptsitz in Berlin eingetreten. Der 41-jährige Diplom-Kaufmann und Wirtschaftsprüfer kommt vom TV-Konzern ProSiebenSat.1 Media E aus Unterföhring, wo er zuletzt als CFO Entertainment arbeitete.

Bei Cornelsen folgt Zentgraf auf Joachim Herbst, der bekanntlich zur Bastei Lübbe AG nach Köln wechselt, um dort als Sprecher des Vorstands die Nachfolge von Carel Halff anzutreten.

Dennis Zentgraf soll bei Cornelsen auch die digitale Transformation weiter vorantreiben. Entsprechende Erfahrungen bringt er mit: Bei der ProSiebenSat.1 Media SE hat er die Zusammenführung der digitalen Unterhaltungsplattformen mit dem TV-Bereich sowie die anschließende strategische und organisatorische Transformation mitgestaltet. Zuvor war er als CFO zunächst für die Bezahlplattform Maxdome des Unterföhringer Medien-Konzerns und dann für das gesamte digitale Unterhaltungsportfolio verantwortlich.

Dr. Arno Mahlert, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Cornelsen Gruppe: " Mit Dennis Zentgraf haben wir einen unternehmerisch denkenden und strategisch erfahrenen CFO für Cornelsen gewinnen können, der über eine umfassende Expertise im Bereich der digitalen Geschäftsmodelle verfügt sowie Führungserfahrung bei der digitalen Transformation eines bedeutenden Medien-Hauses hat. Das und sein ausgezeichnetes Finanz-Know-how werden uns helfen, die Chancen der Digitalisierung für den Bildungsmarkt weiter zu erschließen und das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Cornelsen zu schreiben."