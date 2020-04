%%%Topps präsentiert Borussia-Dortmund-Sammelkartenset%%%

Das Unternehmen Topps aus Frankfurt am Main bringt erstmals exklusiv ein offizielles Borussia- Dortmund-Sammelkartenset mit Motiven des Traditionsclubs in den deutschen Handel. Das offizielle BVB-Sammelkartenset wurde von den Spielern selbst entworfen und verbindet Gegenwart und Vergangenheit des Fußballvereins. Zu dem Set gehören neben 25 Basis-Karten mit den BVB-Profis zusätzlich zehn Karten mit Abbildungen bekannter Aktionen und Fähigkeiten von ausgewählten Spielern. Legendäre Momente der Vereinsgeschichte sind auf fünf weiteren Karten zu sehen. Mit zehn weiteren Karten ehrt Topps die großen Spieler-Legenden von Borussia Dortmund. Das absolute Highlight des offiziellen BVB-Sammelkartensets sind die Originalautogramme der 25 BVB-Profis. In jedem 20. Set sind diese Sammlerstücke zu finden. Wessen Autogramm im Set enthalten ist, bleibt dabei dem Zufall überlassen.

Jedes offizielle BVB-Sammelkartenset enthält insgesamt 50 Karten. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 20 Euro.