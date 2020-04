%%%Corona-Krise: Fachpresse erlebt „nicht vorstellbaren Tiefpunkt“%%%

Fachpresse-Sprecher Dr. Klaus Krammer (im Bild auf dem Fachpresse-Kongress 2018) beschreibt die gegenwärtige Situation für Fachmedien als sehr ernst/ Foto: Monique Wüstenhagen

Der Sprecher des Vereins Deutsche Fachpresse und VDZ-Vizepräsident Dr. Klaus Krammer hat die Auswirkungen der Corona-Krise auf Fachmedienhäuser als dramatisch dargestellt. „Wir erleben gerade einen nicht vorstellbaren Tiefpunkt der Marktentwicklung für Teile der Fachpresse“, erklärte Krammer, der hauptberuflich Vorstand des Krammer Verlags aus Düsseldorf ist, in dem Fachzeitschriften für Gebäude-, Sanitär- und Heizungstechnik erscheinen.



Krammer sagt, dass vor allem die Umsatzeinbrüche im Werbe- und Eventgeschäft die Verlage vor Herausforderungen stellen. „So rasant und drastisch, wie sich insbesondere das Anzeigen-Minus von bis zu 80 Prozent ergeben hat, das Konferenzgeschäft vollständig zum Erliegen kam und Fachbereiche wie Maschinenbau, Automobilzulieferung, Textil und Mode getroffen wurden, ist es in der Tat für viele Fachverlage existenzbedrohend.“



Angesichts dieser Situation befürchtet Krammer drastische Folgen für Fachverlage, wenn die Preise in der Pressedistribution der Deutschen Post in ähnlichem Maße wie in den vergangenen Jahren steigen. „Wir lassen jährlich rund 400 Millionen Zeitschriftenexemplare zustellen, davon über 90 Prozent per Post. Mehr als ein Ausgleich der Teuerungsrate bei der Postzustellung ist nicht mehr verkraftbar.“ Er befürchte, dass viele Titel bei höheren Preissteigerungen vom Einstellen bedroht wären.



Krammer schließt sich damit den Appellen von VDZ-Präsident Dr. Rudolf Thiemann und VDZ-Vizepräsident und Sprecher der Publikumszeitschriften Philipp Welte an, die ihrerseits zu einem Trilog zwischen Verlagen, Politik und Deutscher Post aufgerufen haben, um eine bezahlbare und diskriminierungsfreie Pressezustellung zu sichern (DNV Online berichtete).

Insbesondere Thiemann hatte zudem darauf hingewiesen, dass bei einer Zustellförderung, wie sie für Zeitungen und Anzeigenblätter vorgesehen ist, auch Zeitschriften mit bedacht werden sollten. Krammer bringt dabei auch die Fachmedien ins Spiel: „Natürlich wäre es auch nicht akzeptabel, würde ein privat zugestellter Titel der Fachpresse bei der Zustellförderung schlechter behandelt werden als andere Teile der Presse.“



Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) hatte in seiner Jahrespressekonferenz die Prognosen seiner Mitgliedsverlage für das laufende Geschäftsjahr vorgelegt. Durch die Corona-Krise hatten sich insbesondere im Anzeigen- und Veranstaltungsgeschäft – beides wichtige Geschäftsfelder für viele Fachmedienhäuser – die Aussichten getrübt. Im Anzeigengeschäft rechnen die Zeitschriftenverlage insgesamt (also auch Publikumszeitschriften und konfessionelle Presse mit einbezogen) für 2020 mit einem Rückgang von zehn bis 40 Prozent, im Veranstaltungsgeschäft sogar von 20 bis 100 Prozent. Mehr dazu hier.