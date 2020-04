%%%Gruner + Jahr investiert zweistelligen Millionenbetrag ins Mobile-Business%%%

Carlo Szelinsky (l.) und Jonas Thiemann , Gründer und Geschäftsführer der AppLike Group (Foto: Christian Schenkel Fotografie)

Der Hamburger Verlag Gruner + Jahr will in den kommenden Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in die neu gegründete AppLike Group investieren. Sie geht aus der App-Marketing-Plattform AppLike hervor, die unter dem Dach von Gruner + Jahr 2015 gestart ist.

Die Geschäftsführung der neuen Holding übernehmen Jonas Thiemann und Carlo Szelinsky, die Gründer und bisherigen Geschäftsführer von AppLike. Sie halten als Minderheitsgesellschafter Anteile an dem Unternehmen. Gruner + Jahr-CEO Julia Jäkel wird ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung. Arne Wolter, in dessen Verantwortungsbereich als Chief Digital Officer von G+J AppLike entwickelt wurde, begleitet das neue, erweiterte Unternehmen weiter als Mitglied des Boards.

Die AppLike Group umfasst künftig drei Unternehmen: adjoe (technologiegetriebener Vermarkter für Mobile Apps), Sunday (Entwickler und Vermarkter von Mobile Games) und justDice. Das Geschäft der ehemaligen AppLike GmbH wird in der Firma justDice fortgeführt. justDice analysiert über die eigenen App Discovery Apps das Nutzungsverhalten von Android-Usern und empfiehlt ihnen darauf basierend passende Apps.

Julia Jäkel, CEO von Gruner + Jahr, sagt: "Jonas Thiemann und Carlo Szelinsky haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie herausragendes unternehmerisches Talent besitzen. Sie haben AppLike innerhalb kurzer Zeit zu einem starken Umsatz- und Ergebnisbringer von Gruner + Jahr entwickelt. Mit der Investition in die AppLike Group verknüpfen wir das klare Bekenntnis, dieses Geschäft zusammen mit den Gründern weiter stark auszubauen."

Jonas Thiemann, Co-CEO & Founder der AppLike Group, erklärt: "Unser Ziel ist es, jeden Smartphone-Nutzer weltweit zu erreichen. Mit der AppLike Group wird das möglich. Durch die Gruppe können wir unseren Fokus noch stärker auf den Aufbau neuer Produkte und Geschäfte legen. AppLike war erst der Anfang!"

Carlo Szelinsky, Co-CEO & Founder der AppLike Group, ergänzt: "Wir verfügen über führende Technologien im Bereich User Acquisition, Attribution, Fraud-Prevention und Ad Monetization – und damit über alle relevanten Bausteine zur erfolgreichen Skalierung von App-Geschäftsmodellen. Im Markt ist die AppLike Group dadurch technologisch einzigartig, wovon unsere Produkte und Geschäfte in Zukunft noch stärker profitieren werden."

Die AppLike Group ist von Hamburg aus in 30 Ländern weltweit aktiv und beschäftigt aktuell 100 Mitarbeiter. 90 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaftet sie im Ausland, alleine 60 Prozent des Gesamtumsatzes in den USA.