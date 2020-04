%%%DuMont stellt neue Strategie vor%%%

DuMont-CEO Christoph Bauer trimmt die Regionalmedien in Köln auf Digitalisierung/ Foto: DuMont

Nachdem die DuMont Mediengruppe den Großteil ihres Zeitungsgeschäfts verkauft hat, will das Unternehmen das verbliebene Asset im Bereich Regionalmedien, das Medienhaus DuMont Rheinland mit Kölner Stadt-Anzeiger und Express, neu ausrichten. Im Fokus steht das Digitalgeschäft. Zudem wird es personelle Veränderungen geben.



Der Kölner Stadt-Anzeiger soll zum führenden journalistischen Qualitätsangebot in der Metropolregion Köln ausgebaut werden. Der Schwerpunkt in der Weiterentwicklung liege auf dem Paid-Cotent-Modell KStA Plus. Dieses hatte DuMont im Mai 2019 gestartet (bisherige Erkenntnisse daraus lesen Sie in einem Gastbeitrag von Verlagsgeschäftsführer Carsten Groß in DNV-Ausgabe 3/2020)



Der Express soll als reichweitenorientierte Marke künftig auch überregional angreifen und dabei einen Schwerpunkt auf News- und Entertainment-Inhalte setzen. Noch bevor der Verkaufsprozess der anderen DuMont-Zeitungen abgeschlossen war, hatte man dort bereits mit der Differenzierung begonnen. Mit Gladbachlive.de wurde ein Vertical eigens für die Berichterstattung über den Fuball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gestartet.



DuMont will in den kommenden Monaten und Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in das Medienmarken in Köln investieren. Das Geld soll in Redaktion, Digitalisierung und Vermarktung fließen. Man wolle ein „nachhaltig erfolgreiches, vorrangig digitales Geschäftsmodell etablieren“, erklärt Isabella Neven DuMont, Vorsitzende des Aufsichtsrats der DuMont Mediengruppe. Darüber hinaus würden Beteiligungen in den Bereichen Anzeigenblätter, Hörfunk und Veranstaltungen weiterentwickelt.



Personelle Veränderung für die neue Strategie



Das Medienhaus DuMont Rheinland soll künftig als eigenständiger Verlag für die Regionalmedien in Köln ausgerichtet werden, inklusive aller erforderlichen Stabsfunktionen und technischen Dienstleistungen. Die Leitung des Hauses übernimmt interimistisch DuMont-CEO Dr. Christoph Bauer. Geplant ist, dass er diese Funktion nach erfolgter Neuausrichtung an einen neuen CEO übergibt.



CFO des Medienhauses wird Christian Kirschner, bisher Leiter Controlling der DuMont Mediengruppe. Er soll die Management-Services des Unternehmens führen. Philipp Magnus Froben wird, wie bereits berichtet, das Unternehmen verlassen. Sein Weggang erfolgt zum 30. April 2020 und geschehe im beiderseitigen guten Einvernehmen, heißt es von DuMont.



Weiterhin wird eine Reihe von Führungskräften mit zusätzlichen bzw. neuen Aufgaben bedacht. Diese Veränderungen greifen ab 1. Mai 2020:



Carsten Fiedler, Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeigers , übernimmt die Funktion des Geschäftsführenden Chefredakteurs Newsroom. Er verantwortet künftig die übergeordnete publizistische Leitung von Kölner Stadt-Anzeiger und Express . Seinen Schwerpunkt soll die Weiterentwicklung von digitalem Qualitätsjournalismus bilden.



, übernimmt die Funktion des Geschäftsführenden Chefredakteurs Newsroom. Er verantwortet künftig die übergeordnete publizistische Leitung von und . Seinen Schwerpunkt soll die Weiterentwicklung von digitalem Qualitätsjournalismus bilden. Carsten Groß trägt als Verlagsgeschäftsführer die wirtschaftliche Gesamtverantwortung für Kölner Stadt-Anzeiger , Express und Kölnische Rundschau . Er leitet zudem die Vermarktung der Marken im Leser- und Werbemarkt. Darüber hinaus verantwortet er die Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes Logistik.



, und . Er leitet zudem die Vermarktung der Marken im Leser- und Werbemarkt. Darüber hinaus verantwortet er die Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes Logistik. Die Digital-Unit DuMont.next, die bislang die Themen Nationale Vermarktung, Data, Technologie und Produkt für alle digitalen publizistischen Angebote von DuMont verantwortete, soll zusätzlich zum eigenständigen Geschäftsbereich Express.de ausgebaut werden. Leo Garb, bisher Geschäftsführer DuMont.next, soll diesen Geschäftsbereich leiten und dessen Neuaufstellung in enger Zusammenarbeit mit dem Newsroom umsetzen. In diesem Zuge verlässt Constantin Blaß, in den vergangenen drei Jahren für die Digitalisierung der Marke zuständig, das Unternehmen. Redaktionsleiter von Express.de wird Christian Spolders.



Marco Felten, bisheriger Geschäftsführer der DuMont Systems und Leiter der Gruppen-IT, soll den Geschäftsbereich Operations leiten. Dieser liefert die technischen Dienstleistungen für die zukünftigen Aktivitäten der Kölner Regionalmedien. Felten soll die verschiedenen Bereiche auf die Anforderungen des Kölner Medienhauses zusammenführen. Dazu gehören auch die Aktivitäten der Medienproduktion, der IT und des Drucks.



Karsten Hundhausen, bisher Geschäftsführer Werbemarkt, soll künftig die Beteiligungen in den Bereichen Anzeigenblätter, Hörfunk und Veranstaltungen sowie die nationale Werbevermarktung und Entwicklung von crossmedialen Kommunikationsangeboten verantworten.

„Wir nehmen auch im nächsten Kapitel unserer Unternehmensgeschichte die Herausforderung der Digitalisierung der Geschäftsmodelle unserer publizistischen Angebote an“, erklärt CEO Bauer. „Schon heute erwirtschaftet DuMont rund die Hälfte des Gruppenumsatzes und zwei Drittel des operativen Gewinns mit digitaler Wertschöpfung. Der Fokus liegt auf der weiteren konsequenten Digitalisierung aller Geschäftsfelder. Wir führen unsere erfolgreiche Diversifikations-Strategie hin zu einem digitalen Medien- und Technologieunternehmen fort.“