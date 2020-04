%%%Wie In-App-Käufe und Digital-Flatrates den Gaming-Markt antreiben%%%

Die Gaming-Branche wächst weiter, vor allem dank In-App-Käufen und Online-Services/ Foto: game

Der deutsche Gaming-Markt wächst seit Jahren und hat 2019 die Schwelle von sechs Milliarden Euro Umsatz überschritten. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz mit Hard- und Software für Computer- und Videospiele um sechs Prozent auf 6,231 Mrd. Euro Umsatz, teilt der Verband game mit. Zum Vergleich: Die Gaming-Industrie erreicht damit etwa ein Drittel der Größe des deutschen Zeitschriftenmarktes.



Ein Wachstumsmotor der Branche sind weiterhin In-App-Käufe. Gemeint sind damit sowohl kleine Geldbeträge – etwa für die bessere Ausstattung der eigenen Spiel-Figur – als auch teurere Inhalte wie ganze Zusatzkampagnen oder auch Season Passes. Der Teilmarkt legte 2019 um 16 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro Umsatz zu.



Hält das Umsatzwachstum mit In-App-Käufen in dieser Größenordnung an, dann dürften sie 2020 erstmals zur wichtigsten Umsatzsäule für die Gaming-Industrie werden. Bisher war dies mit Abstand der Verkauf von Hardware, also Spielekonsolen, Handhelds, Gaming-PCs und Zubehör. Doch der Umsatz war in diesem Bereich zuletzt rückläufig: 2019 wurden mit Gaming-Hardware 2,354 Mrd. Euro erzielt, das sind etwa zwei Prozent weniger als im Vorjahr.



Größter Wachstumstreiber der Branche sind aber Online-Services. Unter diesem Begriff werden digitale Abonnements und Flatrates für Spiele, Online-Dienste einzelner Spielekonsolen und Cloud-Gaming-Angebote zusammengefasst. Der Umsatz mit Online-Services wuchs 2019 um 31 Prozent auf 461 Mio. Euro.



Der Verkauf von einzelnen Spielen oder das Abonnement einzelner Spieletitel verlieren in der Gaming-Branche weiter an Relevanz. Zwar wird mit dem Verkauf einzelner Spieletitel immer noch gut eine Milliarde Euro Umsatz erzielt. Doch dieser Vertriebsweg schrumpft, 2019 um rund drei Prozent. Abos einzelner Titel fristen schon heute ein Nischendasein, die Branche erzielt gerade einmal 113 Mio. Euro damit (und das sind noch einmal zehn Prozent weniger als im Vorjahr).