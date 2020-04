%%%Gruner + Jahr veröffentlicht Stern-Sonderheft zu Corona%%%

Die Corona-Krise ist nach wie vor das bestimmende Thema dieser Tage. Gruner + Jahr will das Thema nun auch visuell besser zugänglich machen und hat am 27. April ein Sonderheft des Nachrichtenmagazins Stern veröffentlicht, das die Krise in überwiegend doppelseitigen Bildern dokumentiert. Das Magazin ist in einer Auflage von 100.000 Exemplaren und zu einem Verkaufspreis von 5,90 Euro erschienen.



Im Heft wird gezeigt, wie sich das Virus ausgebreitet und welche Folgen es verursacht hat. Aufnahmen aus China, den USA, Europa und Brasilien sind dabei. Aber auch kreative Ideen der Bevölkerung, mit den Herausforderungen umzugehen, werden dokumentiert.