%%%Mediahuis kauft Luxemburgs größten Zeitungsverlag%%%

Belgischer Medienkonzern mit starken internationalen Wachstumsambitionen: Mediahuis/ Foto: Mediahuis

Der bereits in Belgien, der Niederlande und Irland aktive Medienkonzern Mediahuis erschließt einen weiteren Markt und übernimmt Luxemburgs größten Verlag Saint-Paul Luxembourg SA. Dieser gibt unter anderem das Luxemburger Wort heraus, die laut Unternehmensangaben älteste und zugleich größte Zeitung in dem Markt. Die Print-Ausgabe erreiche täglich mehr als 150.000 Leser und die Website www.wort.lu mehr als 100.000 Nutzer. Zum Portfolio des Verlags gehören darüber hinaus weitere Zeitungen, Magazine, eine Druckerei und ein Radio-Business.



Die Marken sollen nun unter dem Dach von Mediahuis verstärkt digitalisiert werden, wobei der Konzern nicht in die redaktionelle Linie eingreifen wolle. „In den letzten Jahren konnten wir als Gruppe umfangreiches Fachwissen über die digitale Umgestaltung unserer Organisation, unserer Marken sowie unserer Produkte und Dienstleistungen aufbauen“, sagt Mediahuis-CEO Gert Ysebaert. „Dank dieser Erfahrung und der Größe unserer Gruppe können die Medienmarken von Saint-Paul Luxemburg nun ihren digitalen Wandel beschleunigen und sich im heutigen digitalen Zeitalter unter Wahrung ihrer Geschichte weiterentwickeln".



Mediahuis-Strategie: Wachstum durch Zukäufe

Mediahuis besitzt damit nun in allen Benelux-Ländern mindestens eine große oder sogar die führende Qualitätszeitung. In den Niederlanden gehören dem Konzern besipeilsweise das NRC Handelsblad, De Telegraaf und De Limburger. In Belgien gibt Mediahuis unter anderem Het Nieuwsblad und De Standaard heraus. Hinzu kommt die Mediengruppe Independent News & Media PLC, dem laut Unternehmensangaben führenden Zeitungsverlag Irlands.



Mediahuis hatte diese Assets in den vergangenen Jahren nach und nach zugekauft. Der Konzern in seiner heutigen Form ist noch recht jung, ging er doch erst 2013 aus einem Zusammenschluss der belgischen Verlage Corelio und Concentra hervor. Durch seinen Expansionskurs ist das Unternehmen bis 2019 auf einen Umsatz von 857,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 118,9 Mio. Euro angewachsen.



Die Wachstumsstrategie von Mediahuis beinhaltet dabei auch Investments in neue Geschäftsfelder. So wurden 2019 35 Prozent der Anteile am US-Beratungsunternehmen Mather Economics übernommen, das mit seinen datenbasierten Lösungen in der Zeitungsbranche, aber auch anderen Märkten, sehr aktiv ist. Zudem übernahm Mediahuis die Mehrheit an 4 All Solutions, einem Dienstleister, der eine CRM-Software für den Immobiliensektor und das Immobilienportal Immo Proxio entwickelt hat.



Die Übernahme von Saint-Paul-Luxembourg zahlt nun wieder eher auf das klassische Verlags- und Mediengeschäft ein. Der Verlag geht auf die 1848 gegründete Sankt-Paulus-Druckerei zurück. Eigentümer war bisher die Lafayette SA, die zur Verwaltung des Vermögens des Erzbistums Luxemburg gegründet wurde. Lafayette hält auch weiterhin eine Minderheitsbeteiligung an Mediahuis.