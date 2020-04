%%%Bunte erscheint als Sonderheft zu Genuss und Stil%%%

Hubert Burda Media bringt ein Sonderheft des Unterhaltungsmagazins Bunte in den Handel. Am 20. Mai 2020 erscheint Bunte Genuss & Stil, ein Heft rund um Society, Kulinarik und Lifestyle. Übergreifendes Thema ist die Kunst des Gastgebens, die in Interviews, Hintergrundberichten und Fotoproduktionen besprochen wird. Zudem werden 30 Rezepte vorgestellt. Die Druckauflage des Hefts liegt bei 150.000 Exemplaren, der Umfang bei 100 Seiten und der Copypreis bei 4,90 Euro.