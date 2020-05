%%%Gruner + Jahr und der STERN verleihen Nannen-Preise 2020 virtuell%%%

Die Nannen Preise sind 2020 von den Stiftern des Preises, dem Hmaburger Medien-Haus Gruner + Jahr und dem Magazin STERN, aufgrund der Corona-bedingten Umstände virtuell vergeben worden. Die Online-Preisverleihung wurde auf www.stern.de/nannenpreis sowie youtube.com/Stern ausgestrahlt.

Folgende Journalist*innen werden für ihre herausragenden Leistungen mit dem Nannen Preis 2020 geehrt:

Reportage (Egon Erwin Kisch-Preis): Dominik Stawski, "Wenn das Herz versagt und es nur eine Rettung gibt", STERN

Dokumentation : Amrai Coen, Malte Henk, "Wenn sie euch nicht in den Jemen lassen, berichtet trotzdem", Die Zeit

Investigative Leistung : Maik Baumgärtner, Vera Deleja-Hotko, Martin Knobbe, Walter Mayr, Alexandra Rojkov, Wolf Wiedmann-Schmidt; Leila Al-Serori, Oliver Das Gupta, Peter Münch, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, "Ibiza-Affäre", Der Spiegel/ Süddeutsche Zeitung

Lokale Investigative Leistung : Christoph Heinemann, "Soko 'Cold Cases' - Chronik eines Versagens", Hamburger Abendblatt

Web-Projekt : Rezo, "Die Zerstörung der CDU", Rezo ja lol ey auf Youtube

Reportage-Fotografie : Dina Litovsky, "Ein wenig locker machen", STERN

: Dina Litovsky, "Ein wenig locker machen", STERN Inszenierte Fotografie : Marteline Nystad, "Die Körperrevolution", BRIGITTE