%%%VDZ fordert Zustellförderung und wirtschaftlich tragbare Postzustellpreise%%%

Der VDZ um Präsident Dr. Rudolf Thiemann nennt eine Zustellförderung, die Zeitschriften außen vor lässt, eine "nicht hinnehmbare Spaltung der Presse"/ Foto: Boris Trenkel

Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) ruft zu einem Trilog zwischen Verlagen, Politik und Deutscher Post auf, um eine bezahlbare und diskriminierungsfreie Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften auch im Angesicht der Corona-Krise weiterhin zu gewährleisten. Zugleich appelliert der Verband an die Politik, dass die bereits bewilligte Zustellförderung für Zeitungen und Anzeigenblätter auch für Zeitschriften gelten solle. „Alles andere wäre eine nicht hinnehmbare Spaltung der Presse“, heißt es vom Verband.



VDZ-Präsident Dr. Rudolf Thiemann erklärt: „Wenn die Bundesregierung derzeit überlegt, wie die vom Bundestag für 2020 bewilligten 40 Millionen Euro der Infrastrukturförderung ausgegeben werden sollen, müssen die Weichen ordnungspolitisch richtig gestellt werden. Die private Zustellung muss unabhängig davon gefördert werden, ob Zeitungen oder Zeitschriften zugestellt werden. Wir brauchen den nachdrücklichen Beistand des Staates bei strukturellen Existenzfragen zur Sicherung fairer und dauerhaft finanzierbarer Marktbedingungen.“

Ohne eine Infrastruktur-Förderung des Staates für die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften werde es schon bald zu einer „dramatischen Schieflage“ der Zustellkosten, der Zustellqualität und damit der Verfügbarkeit gedruckter Presse für die Bürger kommen.



Zudem hält der Verband weitere Preiserhöhungen in der Pressedistribution der Deutschen Post, wie sie in den vergangenen Jahren durchgesetzt wurden, für nicht tragbar. Dies spiegelt sich auch in der Haltung der Mitgliedsverlage wieder, wie Ergebnisse der aktuellen Trendumfrage des VDZ zeigen. Darin erklärten 84 Prozent der befragten Zeitschriftenverlage, dass sich weitere Preissteigerungen deutlich oberhalb der Inflationsrate für nicht mehr verkraftbar halten.



Dies sagt auch Philipp Welte, VDZ-Vizepräsident und Sprecher der Publikumszeitschriften: „Weitere Preissteigerungen, die einen Teuerungsausgleich übersteigen, sind für uns Verlage nicht mehr verkraftbar. Wir fordern die Politik auf, dieses Problem jetzt nachhaltig zu lösen und eine Post-Pressezustellung zu bezahlbaren Preisen zu ermöglichen.“ Er wolle auch nicht ausschließen, dass dieser Punkt nur mit staatlicher Unterstützung gelöst werden kann. Welte betont: „Diese diskriminierungsfreie Unterstützung für Zeitschriften und Zeitungen gab es schon einmal, bevor die Post privatisiert wurde. Sie bedeutet auch heute keine Gefahr für die Pressefreiheit, weil sie allen Titeln und Gattungen unterschiedslos zugutekommt.“

Der VDZ hält deshalb einen zügig einzuberufenden Logistik-Gipfel mit allen relevanten Entscheidungsträgern aus Politik, Post und Verlagen für dringend erforderlich. „Wir müssen schnell an einem runden Tisch klären, was jeder zu einer einvernehmlichen und dauerhaft tragbaren Lösung in der Zustellung beitragen kann“, so Welte.

Der VDZ hatte im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz auf die wirtschaftlichen Herausforderungen hingewiesen, mit denen sich Zeitschriftenverlage angesichts der Corona-Krise konfrontiert sehen. Vor allem im Werbe- und Eventgeschäft erwarten die Unternehmen deutliche Geschäftsrückgänge. Mehr dazu hier.