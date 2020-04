%%%Berlin Last Mile operiert mit neuer Software in der Zustellung%%%

Berlin Last Mile, das 2017 gegründete Logistik-Joint-Venture von Fiege und den Berliner Tageszeitungen Berliner Morgenpost (Funke), Berliner Zeitung (Berliner Verlag) und Tagesspiegel (DvH Medien), koordiniert seine Distribution und Zusteller seit kurzem mit einer neuen Software. Das Unternehmen setzt dabei auf die Lösung CDProfit des finnischen Dienstleisters Anygraafs.



„Anygraaf hat die ursprünglichen Anforderungen erfüllt“, erklärt Martin Schmidt Chief Information Officer von Berlin Last Mile. „In einem Projekt dieses Umfangs stellen sich jedoch immer neue Anforderungen während der Umsetzung. Wir können die Reaktionsschnelligkeit und Genauigkeit des Projektteams nicht genug betonen, sowohl im eigenen Haus als auch von Anygraaf-Seite. Die neu definierten Anforderungen konzentrieren sich hauptsächlich auf Gehaltsberechnung, Budgetierung und neue Zustellmöglichkeiten, die das System an die Bedürfnisse des Kunden anpassen.“



Konkret ging es für Berlin Last Mile darum, eine Reihe rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zu schaffen. So wollte man beispielsweise die Anforderungen des Mindestlohngesetzes in vollem Umfang umsetzen. Auch sollten mit der Software Zusatzgeschäfte, z.B. im Brief- und Paketmarkt, abgebildet werden. Für die Anforderungen in Zustellung und Transport benötigte man ein maßgeschneidertes System. Auch Kostensicherheit war ein wichtiger Punkt.



Im Rahmen des Projekts wurde nun die IT-Software bei Berlin Last Mile zentralisiert und Insellösungen mit Software von Drittanbietern abgeschafft. Auch wurden neue Gebietsstrukturen eingeführt.