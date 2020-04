%%%Qtrado Logistics öffnet Zustellnetzwerk für andere Unternehmen%%%

Der Logistikdienstleister Qtrado Logistics, Teil der Qtrado Firmengruppe, bietet künftig anderen Unternehmen Zugang zu seinem Zustellnetzwerk und seinen Lagerflächen. Der Service soll jene Hersteller unterstützen, die in Zeiten der Corona-Krise ein höheres Online-Bestellvolumen verzeichnen und entsprechend vor logistischen Herausforderungen stehen.



„Als Logistiker tragen wir in dieser Krise eine besondere Verantwortung dafür, die Grundversorgung der Menschen sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass beispielsweise E-Commerce-Produkte so gewohnt zuverlässig wie sonst ankommen, weil viele Ladengeschäfte immer noch geschlossen sind oder aufgrund der Maskenpflicht wenig frequentiert werden.“, erklärt Peter Kieffer, Geschäftsführer von Qtrado Logistics.



„Wir schaffen Kapazitäten, um jetzt kurzfristig auf Anfragen von Kunden reagieren zu können, die in dieser Krise vor logistischen Herausforderungen stehen. Das trifft besonders viele Mittelständler hier in NRW hart“, so der Qtrado-Logistics-Geschäftsführer weiter. „Schnelle und unkomplizierte Unterstützung ist darum jetzt das Gebot der Stunde.“



Qtrado Logistics kann dabei auf seine Erfahrungen und sein Netzwerk aus dem Pressevertrieb zurückgreifen. Jede Nacht werden auf 278 Touren rund 11.500 Presseverkaufsstellen angefahren und mit Waren beliefert. Hinzu kommen Kapazitäten aus der Zustellkooperation mit Angel, einem Tochterunternehmen des Logistikdienstleisters Fiege, mit dem zusammen Qtrado Logistics Online-Lebensmittelbestellungen am Abend ausliefert. Als Lagerflächen kann Qtrado Logistics insgesamt rund 20.000 Quadratmeter zur Verfügung stellen.



Interessierte Unternehmen können sich für den Service direkt an Qtrado Logistics wenden. Eine weitere Möglichkeit ist das Logistiknetzwerk Logistik.NRW, das von rund 300 Unternehmen und Institutionen gebildet wird. Auch Qtrado Logistics gehört über die Mitgliedschaft im LOG-IT Club e.V. dazu.