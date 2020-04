%%%7Days restrukturiert Foodservice in Deutschland%%%

Die 7Days Foodservice GmbH mit Sitz in Mülheim an der Ruhr hat aufgrund der Corona-Krise die Eröffnung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Das zur 7Days-Gruppe gehörende Unternehmen agiert eigenständig und ist auf Logistik-Leistungen für die System-Gastronomie und den Einzelhandel spezialisiert. Zu den Kunden zählen unter anderem Subway, Kamps und Handelshof.

Durch die Corona-bedingte Schließung der Gastronomie-Betriebe ist der Umsatz in erheblichem Umfang zurückgegangen, aber viele der laufenden Kosten konnten nicht in gleichem Maße reduziert werden. Der daraus resultierende Bedarf an Liquidität konnte nicht mehr gedeckt werden.

Der als vorläufiger Sachverwalter eingesetzte Dr. Jan-Philipp Hoos von der Düsseldorfer Kanzlei White & Case sieht für das Unternehmen eine gute Zukunftsperspektive, da die Gastro-Branche die Dienstleistungen der 7Days Foodservice GmbH wieder in vollem Umfang benötigen wird, wenn die Betriebe wieder geöffnet werden.

Die anderen Unternehmen der 7Days Group sind von der Entwicklung im Foodservice nicht betroffen. So laufen die Geschäfte im Bereich Presse ausgesprochen rund.