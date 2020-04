%%%Burda gibt Browser- und Suchmaschinen-Technologie von Cliqz auf%%%

Hubert Burda Media muss eine seiner Zukunftswetten, das Technologie-Startup Cliqz, umstrukturieren. In diesem Zuge hat der Medienkonzern entschieden, die Geschäftsbereiche für Browser- und Suchmaschinen-Technologie zu schließen. 45 Mitarbeiter sind davon betroffen. Für sie werden derzeit laut Unternehmensangaben individuelle Lösungen gesucht.



Für die Cliqz-Tochter MyOffrz wird derzeit eine Eingliederung innerhalb von Burda geprüft. Das Unternehmen hat sich auf die Werbeform des Browser-based Performance Marketings spezialisiert. Die Cliqz-Tochter Ghostery soll auch künftig die Kompetenzen im Bereich Anti-Tracking bündeln. Das Unternehmen entwickelt Software, mit der sich Tracking-Skripte aufspüren und unschädlich machen lassen.



Zusätzlich soll ein Expertenteam aus Cliqz heraus gebildet werden, das sich insbesondere um technische Fachfragen wie Künstliche Intelligenz, Suche und den Einfluss von Technologie auf Medien kümmert.



„Wir haben über Jahre in Cliqz investiert, weil wir der Überzeugung sind, dass Europa eine eigene digitale Infrastruktur braucht, um zukunftsfähig zu bleiben“, sagt der Burda-Vorstandsvorsitzende Dr. Paul-Bernhard Kallen. „Ohne die hierfür notwendigen politischen Strukturen auf europäischer Ebene kommen wir gegen die Übermacht der Tech-Riesen aus den USA und China jedoch nicht an. Hinzu kommt, dass durch die Corona-Pandemie ein weitreichendes Innovationsprogramm in Europa auf absehbare Zeit nicht zu erwarten ist, so dass wir alleine diesen Weg nicht länger vorantreiben können. Ich bedauere dies sehr, denn die grundsätzliche Idee, ein Gegengewicht zu USA und China im europäischen Suchsektor zu etablieren, ist nach wie vor die richtige.“



Cliqz wurde 2008 von Jean-Paul Schmetz gegründet und hat seinen Sitz in München. Burda ist seit 2013 Mehrheitsgesellschafter.